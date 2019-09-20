Эрдоган обвинил США в поддержке террористов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. Его слова приводит агентство Anadolu.

«Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK», — подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что в настоящее время в регионе также действует организация «Сирийские демократические силы», которая, по словам президента, тоже является террористической.

Возможная операция в Сирии будет проходить вдоль границы Турции, передает Reuters.

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