«Слова министра чистый вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Ливан никогда не сбивал израильские дроны, и Израиль делает в небе Ливана все что хочет. Если Бейрут предлагает другому государству свою помощь в этом плане, то это говорит только о том, что правительству этой страны очень хочется сотрудничать с Арменией. Вот ливанские власти и решили продать Еревану то, чего у них в принципе нет. Считаю, что только так надо относиться к заявлению министра обороны. Его пафосное заявление не более чем реклама каких-то мифических возможностей ливанского государства», - уверен эксперт.

В то же время он отмечает, что в последнее время ходят слухи о предполагаемой покупки Бейрутом российских систем ПВО. Если это так, то, скорей всего, ливанцы нацелились на ЗРС C-400.

«Видимо, ливанские власти решили, что низколетающие израильские дроны можно сбивать именно комплексом С-400, в то время как эта система предназначена для целей на большой высоте», - предполагает Маген.

Беспилотники - современное и действенное оружие, которое хотят иметь многие страны мира. Его высокая эффективность наглядно продемонстрирована при нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Однако на Ближнем Востоке пока только Израиль обладает системами ПВО, способными сбивать все виды ракет - от минометных снарядов, которые летят на минимальной высоте, до космических межконтинентальных ракет, напоминает он.