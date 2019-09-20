Цви Маген: «Азербайджанцы могут спать спокойно, Ливан никогда не сбивал израильские дроны» эксклюзив
«Если безопасность Азербайджана зависит от ливанских средств ПВО, то советую азербайджанцам спать спокойно, потому что никаких технологий, способных сбивать израильские беспилотники, у Ливана нет», - считает израильский политолог и дипломат Цви Маген.
Так Цви Маген прокомментировал haqqin.az предложение, которое министр обороны Ливана Элиас Бу Сааб сделал Армении, заявив, что его страна может поделиться опытом уничтожения израильских дронов.
«Слова министра чистый вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Ливан никогда не сбивал израильские дроны, и Израиль делает в небе Ливана все что хочет. Если Бейрут предлагает другому государству свою помощь в этом плане, то это говорит только о том, что правительству этой страны очень хочется сотрудничать с Арменией. Вот ливанские власти и решили продать Еревану то, чего у них в принципе нет. Считаю, что только так надо относиться к заявлению министра обороны. Его пафосное заявление не более чем реклама каких-то мифических возможностей ливанского государства», - уверен эксперт.
В то же время он отмечает, что в последнее время ходят слухи о предполагаемой покупки Бейрутом российских систем ПВО. Если это так, то, скорей всего, ливанцы нацелились на ЗРС C-400.
«Видимо, ливанские власти решили, что низколетающие израильские дроны можно сбивать именно комплексом С-400, в то время как эта система предназначена для целей на большой высоте», - предполагает Маген.
Беспилотники - современное и действенное оружие, которое хотят иметь многие страны мира. Его высокая эффективность наглядно продемонстрирована при нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Однако на Ближнем Востоке пока только Израиль обладает системами ПВО, способными сбивать все виды ракет - от минометных снарядов, которые летят на минимальной высоте, до космических межконтинентальных ракет, напоминает он.
«Даже США, которые являются военным партнером Израиля и вместе с ним разрабатывают военную технику, приобрели израильские системы. На сегодняшний день разработанные и принятые на вооружение израильские системы ПВО превосходят все аналоги в мире. Ничего близкого у Ливана нет и быть не может», - не сомневается Цви Маген.
Что же касается заявления армянского правительства о необходимости налаживании тесного сотрудничества с Израилем, дабы «противостоять израильско-азербайджанскому тандему», то израильский политолог уверен, что такие заявления «предназначены для внутреннего потребления».
«Конечно, израильское правительство приветствует стремление Армении наладить более тесные отношения с еврейским государством. Ереван декларировал намерение открыть посольство в Израиле, и армянскому обществу это преподносится так, будто продвижение отношений с Тель-Авивом даст ему возможность противостоять сотрудничеству Израиля и Азербайджана. Однако государственная стратегическая внешнеполитическая линия Израиля не зависит от того, какие конкретно персоны у него во власти и с какой еще страной будут налажены новые политические связи. И сотрудничество с Азербайджаном, безусловно, является частью этой государственной политики Израиля», - утверждает Цви Маген.