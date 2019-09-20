Турция не исключила покупки американского аналога С-400

Даже после покупки российских систем С-400 Турция не отказывается от идеи приобрести у США зенитные ракетные комплексы Patriot.

С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом на Генассамблею ООН, отметив, что ждет от Вашингтона выгодных предложений.

По его словам, эта тема будет обсуждаться с представителями США на полях ГА ООН в Нью-Йорке в ближайшие дни.

«Если договор будет соответствовать нашим условиям, то мы можем рассмотреть возможность их приобретения», — сказал Эрдоган об американских системах.

Ранее сообщалось, что в Турции в декабре текущего года будут развернуты первые российские зенитные ракетные системы С-400. Вторая очередь поставок дивизионов С-400.