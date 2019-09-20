Сразу два начальника в Росгвардии покончили с собой

В Вологодской и Ивановской областях два сотрудника Росгвардии покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Это произошло вчера, в пятницу, 20 сентября», — уточнил Грибакин.

По его словам, два случая не связаны между собой. По факту суицида сотрудников Росгвардия начали служебную проверку.

Также в Ивановской области следователи выясняют все обстоятельства суицида сотрудника Росгвардии. Его тело было обнаружено вчера на улице Фрунзе. Следователи опрашивают родственников погибшего.