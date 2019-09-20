На Японию надвигается мощный тайфун

Очередной тайфун под названием «Тапа» движется к южной японской префектуре Окинава и к утру воскресенья будет проходить рядом с островом Кюсю.

По данным телеканала NHK, жители региона уже ощущают на себе порывы шквалистого ветра, травмы получили не менее 19 человек.

Отмечается, что десять человек пострадали в одном только городе Наха, который является центром префектуры.

Кроме того, на пляже в префектуре Миядзаки погиб один мужчина, который занимался серфингом во время сильных волн. Еще один человек пропал без вести.

Около 17 тыс. домов остались без света из-за повреждения линий электропередачи, а в аэропортах страны отменены сотни рейсов.