В американском баре расстреляли посетителей

В результате стрельбы в баре в штате Южная Каролина (США) погибли двое человек, еще восемь оказались ранены. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на шерифа округа, где произошло преступление.

Известно, что двое погибших мужчин до сих не опознаны. Четырех пострадавших доставили в различные больницы для углубленного лечения. Еще четыре человека, получившие незначительные повреждения, остались в местных медицинских учреждениях.

Сообщается, что во время стрельбы в баре находились много людей.