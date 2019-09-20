Таджик с ножом напал на российских военных

Двоих российских военнослужащих госпитализировали после нападения психически больного в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Житель города Бохтар Хатлонской области набросился с ножом на военнослужащих расквартированного там подразделения 201-й российской военной базы и нанес им несколько ранений. В результате пострадавших доставили в больницу столицы Таджикистана Душанбе.

Как отмечается, напавший на россиян местный житель состоит на учете в психиатрическом диспансере.