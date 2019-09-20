Трамп не приедет на саммит ООН по климату

Американский лидер Дональд Трамп не собирается присутствовать на саммите ООН по климату, который состоится 23 сентября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте Соединенных Штатов.

Как отмечается, глава США примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая будет посвящена проблеме преследований в мире по религиозному признаку.

Согласно телеканалу, эта сессия пройдет параллельно с саммитом ООН по климату в Нью-Йорке.

Уточняется, что вместо Трампа на саммит по климату прибудет заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсия Берникэт.