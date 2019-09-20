Сборная Азербайджана о попадании на Олимпиаду: «Соревнование всей нашей жизни…»

Напомним, что, заняв сегодня на чемпионате мира 8-е место в многоборье, наши спортсменки (Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина) завоевали одну из пяти разыгрываемых путевок на Олимпиаду.

«Мы справились со своим волнением, - говорит Айшан Байрамова. - Не зря работали весь год. Для нас это было очень важное соревнование. Наверное, самый важный старт в нашей карьере.

Проводить лицензионный чемпионат мира у себя – это, с одной стороны, большой подарок, а с другой – огромная ответственность. Мы сделали все, что могли, и счастливы, что получилось завоевать путевку на Олимпиаду!».

«Перед выходом на ковер мы понимали, что с той работой, которую мы проделали, мы должны выступить хорошо, - вступает в разговор Алия Пашаева. - Конечно, порой возникают сомнения. Но когда тренер тебя настраивает, когда подруги по команде жаждут показать все, на что способны, надо просто выйти и сделать!»

«Мы еще не осознали, что попали на Олимпиаду, - добавляет Диана Ахмедбейли. - Мы так долго шли к этому. Мы впервые выступали на лицензионном чемпионате мира в таком составе…

Можно ли это соревнование назвать главным стартом всей нашей жизни? Да, но теперь надо готовиться к еще более важному испытанию – Олимпиаде в Токио».