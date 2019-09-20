Митинги и стачки в 600 городах Германии наша корреспонденция
То, что началось с показательного жеста шведской активистки Греты Тунберг, отправившейся на конференцию в Нью-Йорк на парусной яхте, оказало длительное влияние на общественное мнение. Вторая международная климатическая стачка прошла сегодня в более чем 150 странах. Состоялись тысячи демонстраций. В одной только Германии акции прошли в почти 600 городах. Особенность ситуации в Германии заключается в том, что федеральное правительство только что объявило о принятии Национального плана соблюдения Парижского климатического соглашения 2016 года.
Несмотря на ночное заседание так называемого Климатического Кабинета, до раннего утра не было принято никакого решения. Лишь позднее выяснилось, что меры, запланированные правительством ФРГ, не дадут ощутимого результата. По крайней мере, еще 6 лет будут потрачены впустую, потому что принятые меры вряд ли окажут влияние на сокращение выбросов CO2. Например, установленное повышение цен на бензин в первые годы ниже, чем уже существующее ежедневное колебание цен, контролируемое компаниями, добывающими нефтепродукты.
Кроме того, климатический лагерь протеста, основанный 19 сентября 2019 г. в непосредственной близости от официальной резиденции канцлера Меркель, похоже, не смог заставить правительство Германии принять эффективные меры против изменения климата.
Поразительно, но практически незамеченным со стороны политиков и СМИ является тот факт, что не только молодые люди стали участниками демонстраций. Например, в Берлине более половины демонстрантов были не школьниками или студентами. Подобные цифры, безусловно, могут быть представлены и в отношении большинства других демонстраций в Германии. Хотя протестные акции прошли мирно почти повсюду, было зафиксировано насилие со стороны полиции.
Гамбургская полиция применила жестокие болевые приемы захвата против подростков. Использовались методы, которые следует применять лишь по отношению к особо опасным преступникам. К сожалению, полиция Гамбурга публично объявила, что принятые меры были оправданы сложившейся ситуацией.
Хотя в целом международная стачка прошла успешно во многих странах мира и широко освещалась СМИ, по крайней мере, для Германии остается печальным фактом, что репрессивное насилие со стороны полиции и продолжение политики «статус-кво» не изменятся в ближайшее время.