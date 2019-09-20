Томас Оккупай, спецкор по Германии 21:12

То, что началось с показательного жеста шведской активистки Греты Тунберг, отправившейся на конференцию в Нью-Йорк на парусной яхте, оказало длительное влияние на общественное мнение. Вторая международная климатическая стачка прошла сегодня в более чем 150 странах. Состоялись тысячи демонстраций. В одной только Германии акции прошли в почти 600 городах. Особенность ситуации в Германии заключается в том, что федеральное правительство только что объявило о принятии Национального плана соблюдения Парижского климатического соглашения 2016 года.

Несмотря на ночное заседание так называемого Климатического Кабинета, до раннего утра не было принято никакого решения. Лишь позднее выяснилось, что меры, запланированные правительством ФРГ, не дадут ощутимого результата. По крайней мере, еще 6 лет будут потрачены впустую, потому что принятые меры вряд ли окажут влияние на сокращение выбросов CO2. Например, установленное повышение цен на бензин в первые годы ниже, чем уже существующее ежедневное колебание цен, контролируемое компаниями, добывающими нефтепродукты. Кроме того, климатический лагерь протеста, основанный 19 сентября 2019 г. в непосредственной близости от официальной резиденции канцлера Меркель, похоже, не смог заставить правительство Германии принять эффективные меры против изменения климата.