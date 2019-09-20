Пятилетнему украинцу прислали повестку из военкомата

В селе Гребенки Киевской области Украины пятилетнему мальчику пришла повестка из военкомата. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как отмечает издание, мать ребенка пожаловалась на действия местного военкомата в Facebook. «Тот случай, когда no comments... Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему пять лет», — написала она на своей странице в соцсети, приложив фото полученного документа.

В повестке указывалось, что мальчик должен явиться в сельсовет Гребенок с набором документов и встать на учет в местном призывном пункте не позднее 23 сентября.

Позднее сельсовет на своей странице в Facebook извинился перед семьей за допущенную ошибку, отметив, что она была связана с тем, что в списке населения год рождения мальчика был указан неверно. «Не ошибается тот, кто ничего не делает», — заметили там.