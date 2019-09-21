В Тбилиси ветер снес крыши с домов
Ураганный ветер обрушился на грузинские Тбилиси и Рустави. Как сообщает Общественное телевидение Грузии, он повалил деревья, сорвал крыши с домов, повредил линии электропередачи.
По данным «Интерфакс», большое дерево упало на двух мужчин, они доставлены в больницу.
В Рустави временно закрыт центральный парк культуры, а этнофестиваль перенесен на воскресенье. В оперативный центр продолжают поступать экстренные вызовы, в большинстве своем о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.