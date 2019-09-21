Украина представит план обороны в следующем году

В 2020 году Украина представит план обороны государства и завершит процесс перехода на новую структуру вооруженных сил, которая отвечает стандартам НАТО.

Глава украинского Минобороны Андрей Загороднюк заявил в интервью «Радио «Свобода», что уже в этом году военные ведомства сделают первые наработки по плану, проведут оборонительный осмотр и анализ контекста безопасности.

По его словам, в будущем план обороны будет пересматриваться и координироваться с концепциями по каждому виду вооруженных сил.

Министр отметил, что абсолютным приоритетом для армии Украины являются стандарты НАТО, соответствие которым откроет стране дорогу в альянс.

«Я считаю, что это будет очень сложный переход, потому что это не просто переименование департаментов или их реструктуризация — это изменение парадигмы организации вооруженных сил», — сказал Загороднюк.