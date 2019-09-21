Австралия присоединится к программе NASA по освоению Луны

Замглавы NASA Джим Морхард и руководитель Австралийского космического агентства Меган Кларк подписали протокол, согласно которому австралийцы присоединятся к американским коллегам в освоении Марса и Луны. Об этом говорится на сайте НАСА.

Как отмечается, речь в том числе идет о программе, нацеленной на исследование спутника Земли Artemis («Артемида»).

По словам Морхарда, власти Австралии рады, что США помогут им в миссии по возвращении на Луну к 2024 году.

Программа NASA «Артемида» предусматривает три полета к Луне. Причем именно на третьем этапе должна пройти высадка на естественном спутнике Земли.