Полиция задержала 57 человек в столице Казахстана Нур-Султане и городе Алматы. Правоохранители заявили, что все они задержаны «за попытку участия в несанкционированных митингах», передает пресс-служба МВД Казахстана, сообщает DW.

Участники акций требовали прекращения «экспансии Китая» и освобождения политзаключенных.

Как пояснили в полиции, «граждане стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию».

В то же время участники протестных мероприятий настаивают, что «мирные протесты в Казахстане отражают реальную политическую ситуацию в стране», а массовые задержания, применение силы со стороны полиции — это нарушение фундаментальных свобод».