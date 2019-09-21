Порошенко договорился о встрече с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко договорился о встрече с нынешним главой государства Владимиром Зеленским. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала».

Порошенко рассказал о соглашении с украинским лидером. «У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча еще не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — отметил он. При этом бывший глава Украины не уточнил, чему будет посвящено их общение.

Кроме того, бывший президент подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. По его словам, за последние два-три года он виделся с миллиардером единожды. «Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем», — подчеркнул он.