Могерини рассказала об угрозе миру

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Федерика Могерини обеспокоилась изменением климата, угрожающим миру и безопасности.

Евродипломат выпустила специальное заявление по случаю Международного дня мира. Она подчеркнула, что изменение климата уже стало вопросом национальной безопасности. В качестве примера Могерини назвала ситуацию с усиливающимся дефицитом питьевой воды, который уже приводит к конфликтам на Ближнем Востоке.

«Мы видим это в Газе и мы видим это в долине реки Иордан. Мы видели это в Ираке, где контроль над водой уже стал стратегически важнее контроля над нефтью», — отметила политик. Могерини напомнила, что почти миллиард человек живут на территориях, подверженных природным катастрофам, около 400 млн из них — в странах, где уже есть конфликты, передают российские «Новости».

Основной мерой для борьбы с негативными климатическими изменениями Могерини назвала Парижское соглашение по климату. Дипломат призвала все страны мира отбросить разногласия и скооперироваться перед глобальной угрозой.