По итогам восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией, который состоялся на днях в Баку, подписан протокол. Его подписали премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и вице-президент Турции Фуат Октай. Стороны выразили уверенность в том, что данное заседание окажет положительное влияние на развитие турецко-азербайджанских связей в различных сферах. По итогом обсуждений по сотрудничеству в различных сферах принят также План деятельности как дополнение к протоколу заседания.

Подобные заседания межправкомиссии двух братских стран проходят с 90-х годов прошлого века, и мы к ним привыкли. Но в ходе нынешнего визита в Баку турецкий вице-президент запомнился своим сенсационным заявлением. В ходе азербайджано-турецкого бизнес-форума он заявил, что Турция намерена увеличить взаимный товарооборот с Азербайджаном до 15 млрд долларов к 2023 году.

Чтобы понять всю суть этого заявления, достаточно оглянуться на прошлый год, по итогам которого товарооборот между двумя странами составил всего 3,4 млрд долларов. Таким образом, за четыре года (2019-2022 гг.) взаимный товарооборот должен увеличиться в 4,4 раза, что практически осуществить в нынешних условиях кажется немыслимым. Октай и сам признался, что это «очень большой показатель», для достижения которого руководство двух стран поставило перед соответствующими органами много поручений по данному вопросу.

Какими бы ни казались на первый взгляд фантастическими прогнозы вице-президента, пустыми словами их назвать невозможно. Тем более, когда он ссылается на поручения руководство двух стран. Что же дает ему повод для столь оптимистического заявления? Рассмотрим с этой целью тенденцию роста товарооборота между двумя странами в последние годы.

С 2002 по 2018 год товарооборот между Турцией и Азербайджаном увеличился более чем в восемь раз. При этом, по данным турецкой стороны, экспорт Турции в Азербайджан в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8,7%. Импорт же за тот же период увеличился на 32%, составив 1,8 млрд долларов. А до конца текущего года между двумя странами должно быть подписано соглашение о преференциальной торговле, которое предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном. А это еще больше поспособствует развитию двусторонних экономических связей.