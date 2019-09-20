"Азеришыг" продолжает работы в южных районах

В соответствии с планом мероприятий на 2019 год и распоряжением президента Азербайджана ОАО «Азеришыг» продолжает работы по реконструкции в южных регионах (Билясувар, Джалилабад, Масаллы, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы и Астара). Об этом haqqin . az заявил глава пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По его словам, распоряжением президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2019 года было выделено 1,5 миллиона манатов на повышение качества электроснабжения трех сел (Секашан, Диго и Долу) Астаринского района.

«С того самого момента, как распоряжение вступило в силу, начались работы по восстановлению энергетического хозяйства этих сел. Работы планируется завершить до конца года», - сказал Танрыверди Мустафаев.

Кроме того, продолжаются работы по реконструкции в селе Исметли Билясуварского района, селах Машлик и Оджаглы Джалилабадского района, Истису и Гирдени Лянкяранского района, а также в селах Массалинского и Лерикского районов.