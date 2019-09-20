Хотите верьте, хотите нет, а обвинение это против английского премьер-министра выдвинуто, притом публично, и если верить заявлениям целого ряда членов парламента, отвертеться Борису Джонсону будет непросто. И это еще не все. Как известно британский парламент повторно отверг инициативу проведения досрочных парламентских выборов в октябре.

Более того, он обязал премьер-министра опубликовать кризисный план на случай жёсткого выхода Великобритании из состава Европейского союза, что следует из логики противостояния главы правительства с депутатами парламента. Наблюдатели утверждают, что это поражение Джонсона в противостоянии с парламентом - шестое по счету и самое сокрушительное. Премьер в очередной раз проиграл схватку с депутатами. Противостояние ветвей власти дело привычное для британских политиков. Но чтобы за столь короткое время депутаты шесть раз блокировали предложения премьера?!

Такого здешние любители статистики не припоминают. К тому же парламент во второй раз сказал премьеру жесткое «Нет» в связи с его позицией по Брекситу. А тот продолжает с завидным упорством добиваться проведения досрочных выборов. И что в конечном счете?

“Я намерен продолжить вести переговоры с Европейским союзом и добиваться заключения сделки по выходу Великобритании из организации», - заверил депутатов премьер-министр, провожая их в очередной отпуск – до 14 октября.

Таким образом, осень будет не из холодных в Лондоне. Пока парламентарии набираются сил для будущих политических схваток пресса с удовольствием потчует обывателя пикантными подробностями сложившейся ситуации.

Все дело в том, что еще в начале сентября королева Елизавета II одобрила закон, обязывающий главу правительства запросить Брюссель об отсрочке выхода из состава ЕС до 31 января 2020 года, если к 19 октября не будут достигнуты договорённости о сделке. При этом за отказ от выполнения требований законодательного акта может грозить уголовная ответственность. Однако Б.Джонсону словно бы даже неизвестно об этом. Он в последнем своем выступлении вновь заверил англичан, что не собирается просить у Евросоюза предоставления очередной отсрочки Брексита. И тут все вспомнили, что совсем недавно был принят закон, обязывающий правительство обнародовать кризисный план Yellowhammer на случай жёсткого сценария выхода из ЕС. То есть пока обывателя потчевали разговорами об отсрочке Брексита, за кулисами действа ни на минуту не прекращалась работа, связанная с подготовкой к прекращению работы парламента.

И тут все вспомнили последнюю речь Б.Джонсона, в которой он недвусмысленно предупредил: «Наступит момент, когда люди наконец получат возможность вынести свой вердикт, насколько добросовестно палата общин исполняла их волю. Мы продолжим переговоры с Европейским союзом и будем добиваться заключения сделки по выходу Великобритании из организации».