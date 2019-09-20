Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене

Министерство иностранных дел Ирана в субботу призвало Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене, которая не принесла ничего, кроме человеческих жертв, передает РИА Новости.

В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств.

"Вместо безосновательных обвинений в адрес других правительству Саудовской Аравии лучше как можно скорее положить конец опустошительной войне в Йемене, которая не принесла ничего, кроме убийств неповинных людей и разрушений этой страны", - следует из заявления представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Он в очередной раз отверг обвинения в адрес Тегерана по поводу участия в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.