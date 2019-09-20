Порошенко: "Украина не переживет еще один Майдан"

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один государственный переворот. Об этом он сказал в эфире «Пятого канала», видео интервью опубликовано на YouTube.

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — сказал Порошенко.

29 августа депутат «Слуги народа» Лиза Богуцкая во время заседания Рады написала знакомой, что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова, поскольку бывший президент Петр Порошенко готовит переворот. «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила депутат и добавила, что глава МВД сохранит пост до декабря, поскольку «именно на декабрь Петя готовит путч».