Виктория Магда, специально для haqqin.az 02:28

Перейдет ли Киргизия на латиницу? Сегодня в этом вопросе поставлена точка. Скорее многоточие. Поскольку президент Сооронбай Жээнбеков считает, что сейчас в этом нет необходимости. Значит, время еще не пришло. Тем более, что вопрос перевода с кириллицы киргизского языка на латиницу будоражит республику второе десятилетие. Проблема в деньгах. Бишкек в финансовом плане зависит от Москвы, и такой шаг с его стороны будет иметь негативный политический окрас.

«Придет время, когда все тюрки объединятся», – эту фразу в начале тридцатых годов прошлого столетия сказал основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Его идею развил президент Турции Тургут Озал. Он намеревался предложить создание Содружества тюркоязычных государств. Но реализовать не успел, внезапно умер. Однако, при его жизни и с его подачи был создан единый для всех тюркских стран алфавит. Он состоял из 34 букв, 29 из которых были позаимствованы из турецкого алфавита. Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан откликнулись на призыв сближения и приняли в 1993 году закон о переводе алфавита с кириллицы на латиницу. Однако единый, он же де-факто турецкий вариант, в постсоветских странах не прижился. Если Баку внес незначительные коррективы, изменив только одну букву, то Туркменистан придумал свой вариант туркменского алфавита на основе латиницы. Значительные изменения претерпел узбекский алфавит, были даже введены диакритические знаки. Впрочем, в Узбекистане, полный переход на латиницу до сих пор не состоялся. Основная часть документации, газеты и журналы выходят по-прежнему на кириллице, поскольку старшее поколение с трудом адаптируется к новому алфавиту. В школе детей обучают на латинице, но в вузах зачастую используется литература на кириллице. А это тоже проблема. Не менее сложным переход на латиницу будет и в Казахстане. В 2017 году первый президент Нурсултан Назарбаев объявил о поэтапном переходе с кириллицы на латиницу. Этот процесс должен завершиться к 2025 году. По мнению Назарбаева, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык. Пример Казахстана оказался в прямом смысле «заразительным». На днях в киргизском парламенте обсуждалась возможность перехода на латиницу. По мнению депутата Алтынбека Сулайманова, «переход на латиницу продиктован временем и даст Кыргызстану ряд преимуществ, например, сблизит республику с остальными тюркоязычными странами, а также облегчит изучение английского языка». Парламентарий подчеркнул, что все тюркские страны перешли на латиницу и только киргизы, наряду с тюрками российских автономий, пользуются по-прежнему кириллицей.

Профессор университета Анкары Гульзура Жумакунова поддерживает идею перехода на латиницу и напоминает, что киргизы уже имели 10-летний опыт использования латиницы в период с 1929 по 1940-е годы. До этого киргизы использовали арабскую вязь. Доктор филологических наук Мамед Тагаев в свою очередь считает, что процесс переход с арабской письменности на латиницу был безболезненным только потому, что в то время грамотных людей в Киргизии было всего 15%. Но к 1940 году была проведена колоссальная работа по искоренению неграмотности. Народ научился читать и писать на латинице, но какого-либо значимого литературного фонда создано еще не было. Поэтому грянувшая реформа киргизской письменности особого урона не нанесла. Почти за 80 лет накоплено «интеллектуальное богатство нации в форме художественной, научной, технической литературы в фондах различных библиотек, многочисленные учебники для общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведений». Он считает, что смена графики и даже одной буквы в алфавите влияет на восприятие и ментальность нации. По его словам, в соперничестве латиницы и кириллицы как в капле воды отражается борьба цивилизаций – западной и евразийской. «Мы исторически принадлежим к типу евразийской культуры», – сказал Тагаев. Он считает, что смена графики приведет не только к разрыву поколений, но и полному разрыву с прошлым. Тагаев напомнил знаменитое определение Чингиза Айтматова – образ манкурта – человека, который забыл свою мать, близких, Родину, свое происхождение. «Если там говорится об одном человеке, то при смене языковой графики будет идти речь о «манкуртизме» целой нации. Алфавит – это скрепа нации, это то, что объединяет нас не только между собой, но и с прошлыми поколениями», – полагает киргизский филолог. Для постсоветских стран кириллица ассоциируется с советским прошлым. А отказ от нее и переход на латиницу, как многие полагают, укрепит независимость и национальную идентичность. Переход на латиницу сопряжен с большими финансовыми расходами. Поменять письменность стоит немалых денег. Но если политические причины на чаше весов перевешивают, то государства готовы платить любые деньги. У Бишкека денег нет. На Россию и Китай рассчитывать в этом вопросе не приходится. Скорее всего, на финансирование такой затеи откликнется та же Турция. В этом случае, переход на латиницу может очень сильно сблизить тюркские страны, как и планировалось изначально.