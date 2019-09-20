Россия отменяет еще одно стратегическое соглашение с Арменией по горячим следам
Неразумной политике стареющей революционной власти Армении haqqin.az посвятил немало острых аналитических материалов в надежде, что советы «врагов» хоть как-то помогут Николу Воваевичу Пашиняну и его успевшей наломать немало дров команде. Дружеские советы и острая критика в адрес «революционной» команды звучат во многих СМИ мира, однако, к сожалению, все эти советы и предупреждения воспринимются в Ереване в штыки. Ну никак в армянском правительстве не могут осознать, что им выгодно, а что и вовсе ведет страну в пропасть.
Известно, что Россия для Армении и создатель, и спонсор, и старший брат. И вообще, без России она «ни туды и ни сюды». Стоит Москве хоть на год отказаться от своего спонсорства над этой вечно живущей на чужие деньги страны, как она тут же развалится, как это было уже в ее темной истории пару тысяч лет назад. Ей бы крепко ухватиться за протянутую с севера крепкую руку, но… Армения была бы не Арменией, если все решала логически просто.
Вот и теперь, ее разногласия с Государственной компанией "Российские железные дороги" (РЖД) приведет Армению, кажется, к окончательной изоляции от внешнего мира. Дело в том, что РЖД готовится разорвать соглашение с властями Армении о концессионном управлении компанией "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД). Об этом RTVI рассказал источник, знакомый с ходом переговоров России и Армении. Информацию подтвердили в Минтрансе России. Значит, недоразумения или искажения исключены.
Вспомним, с чего официально началась предыстория конфликта. B августе прошлого года в офисе компании провели обыски по подозрению в неуплате налогов на 19 тыс. долларов. B ЮКЖД рассказывали, что силовики конфисковали ее документацию. Премьер-министр страны Никол Пашинян тогда говорил, что вокруг компании "происходят некоторые юридические процессы", но призывал "не делать трагедию". Одним словом, он был в своем амплуа – делать вид, что все обстоит нормально, добиваясь при этом дальнейшего нагнетания отношений с Москвой.
Но события развивались, как это и ожидалось, совсем не в дружеском русле. Уже в конце декабря в Следственном комитете республики сообщили, что расследуют деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в 226,8 млн долларов. В принципе, в следственной практике нередко случается, что налоговые нарушения в несколько тысяч долларов перерастают в более крупные финансовые нарушения. При этом нарушители, как правило, стараются не особенно возникать, а решить дело миром. Но в данном случае в компании в ответ открыто заявили об "ангажированности" следствия.
Споры в таких делах тоже явление нередкое, они обычно решаются в судебной плоскости. Причем решаются в каких-то разумных рамках. Но RTVI приводит много фактов, свидетельствующих о том, что здесь не все обстоит так чисто. Так, всего против ЮКЖД завели семь дел, которые объединили в одно производство. Bо время обысков у компании забрали весь архив документов с начала работы компании до 2018 года, что сильно затрудняет текущую деятельность ЮКЖД. Компания пыталась вернуть документацию через суд, но ей отказали. А как работать при отсутствии всех набравшихся за долгие годы работы документов – никто объяснить не может, да и не хочет.
Может следствие выявило достаточно серьезные нарушения, что более года оставило компанию без архива? Но в руководстве "Южно-Кавказской железной дороги" считают финансовые претензии следствия необоснованными. Там подчеркивают, что "за 10 лет работы ЮКЖД суммарное время проверок налоговых органов в компании составило 3 года". То есть чуть ли не треть рабочего времени многих работников компании ушло на налоговые проверки, которые так ничего серьезного и не выявили. Кроме того, в последние годы аудит предприятия проводит известная международная компания PricewaterhouseCoopers, с эффективностью работы которой хорошо знакомы и в Азербайджане.
Все это дает основание компании считать, что истинная суть проблема заключается в другом. Если бы Армения хотела не оказывать давление на Россию, а разобраться в ситуации, она могла воспользоваться своим правом обращения в международный суд. В принципе, так и предусмотрено двусторонним договором - обращение в арбитраж в Париже для решения спорных вопросов по исполнению договора. Но вместо этого армянская сторона предпочла давление с "дамокловым мечом" уголовных дел".
Если читатель полагает, что российская сторона не пыталась решать все путем переговоров, а действовала лишь, как уверяют армянские власти, испытанной практикой давления старшего брата, то он ошибается. Конфликтную ситуацию пытались решить на правительственном уровне. Минтранс России вел переговоры с профильным министерством и вице-премьером правительства Армении Мгером Григоряном. Москва предложила закрыть уголовное дело. Bзамен Еревану были готовы помочь то с дополнительными инвестициями, то пытались насытить дорвавшихся до власти «революционеров». Россия также предлагала провести новую независимую проверку, если власти Армении не готовы просто отозвать свои претензии. Но никаких результатов диалог не дал. Поэтому Москва сегодня обдумывает выход из соглашения с Арменией, рассказывает источник RTVI.
То, что переговоры ни к чему не привели, официально признают в Минтрансе России. "Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются", - сказал заместитель министра транспорта России Bладимир Токарев. Он также подтвердил, что российская сторона начала "серьезную проработку вопроса" о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
А тут уж стоит задаться вопросом: а зачем вообще нужна России или ее РЖД тупиковая армянская железная дорога, которая дальше Грузии не имеет другого выхода. Эксперты давно отмечают ее нерентабельность и бесперспективность. Ясно, что это для России скорее политический, нежели экономический вопрос. А политический раскол в отношениях двух стран с приходом к власти Пашиняна все углубляется. Но армянский премьер никак не может внять истине: Армения – далеко не самодостаточная страна, вся ее экономика, можно сказать, принадлежит России, в том числе железнодорожные коммуникации, впрочем, как и вся транспортная инфраструктура. И стоит Москве на время просто «позабыть» о реалиях, как страна просто-напросто захлебнется от напасти «голодной свободы». Что касается конкретно железных дорог, то они действуют исключительно благодаря российским финансовым вливаниям. И никому они кроме Москвы не нужны. Сойдет этот удерживаемый Москвой поезд с колеи или нет – зависит от машиниста-популиста Пашиняна.