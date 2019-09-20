Эльнур Мамедов, отдел экономики 02:52

Неразумной политике стареющей революционной власти Армении haqqin.az посвятил немало острых аналитических материалов в надежде, что советы «врагов» хоть как-то помогут Николу Воваевичу Пашиняну и его успевшей наломать немало дров команде. Дружеские советы и острая критика в адрес «революционной» команды звучат во многих СМИ мира, однако, к сожалению, все эти советы и предупреждения воспринимются в Ереване в штыки. Ну никак в армянском правительстве не могут осознать, что им выгодно, а что и вовсе ведет страну в пропасть. Известно, что Россия для Армении и создатель, и спонсор, и старший брат. И вообще, без России она «ни туды и ни сюды». Стоит Москве хоть на год отказаться от своего спонсорства над этой вечно живущей на чужие деньги страны, как она тут же развалится, как это было уже в ее темной истории пару тысяч лет назад. Ей бы крепко ухватиться за протянутую с севера крепкую руку, но… Армения была бы не Арменией, если все решала логически просто.

Вот и теперь, ее разногласия с Государственной компанией "Российские железные дороги" (РЖД) приведет Армению, кажется, к окончательной изоляции от внешнего мира. Дело в том, что РЖД готовится разорвать соглашение с властями Армении о концессионном управлении компанией "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД). Об этом RTVI рассказал источник, знакомый с ходом переговоров России и Армении. Информацию подтвердили в Минтрансе России. Значит, недоразумения или искажения исключены. Вспомним, с чего официально началась предыстория конфликта. B августе прошлого года в офисе компании провели обыски по подозрению в неуплате налогов на 19 тыс. долларов. B ЮКЖД рассказывали, что силовики конфисковали ее документацию. Премьер-министр страны Никол Пашинян тогда говорил, что вокруг компании "происходят некоторые юридические процессы", но призывал "не делать трагедию". Одним словом, он был в своем амплуа – делать вид, что все обстоит нормально, добиваясь при этом дальнейшего нагнетания отношений с Москвой. Но события развивались, как это и ожидалось, совсем не в дружеском русле. Уже в конце декабря в Следственном комитете республики сообщили, что расследуют деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в 226,8 млн долларов. В принципе, в следственной практике нередко случается, что налоговые нарушения в несколько тысяч долларов перерастают в более крупные финансовые нарушения. При этом нарушители, как правило, стараются не особенно возникать, а решить дело миром. Но в данном случае в компании в ответ открыто заявили об "ангажированности" следствия. Споры в таких делах тоже явление нередкое, они обычно решаются в судебной плоскости. Причем решаются в каких-то разумных рамках. Но RTVI приводит много фактов, свидетельствующих о том, что здесь не все обстоит так чисто. Так, всего против ЮКЖД завели семь дел, которые объединили в одно производство. Bо время обысков у компании забрали весь архив документов с начала работы компании до 2018 года, что сильно затрудняет текущую деятельность ЮКЖД. Компания пыталась вернуть документацию через суд, но ей отказали. А как работать при отсутствии всех набравшихся за долгие годы работы документов – никто объяснить не может, да и не хочет.