Массовая драка между армянами и дагестанцами в Петербурге видео
Выходцы из Армении и Дагестана устроили разборку у еще не открывшейся станции метро «Проспект Славы» в Петербурге, сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 сентября, на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы.
Конфликт, в котором участвовали 16 человек, начался со взаимных оскорблений и завершился дракой с применением холодного оружия.
В результате пять участников были госпитализированы.
Согласно источнику, сигнал об инциденте поступил в полицию лишь под утро.