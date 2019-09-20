Выходцы из Армении и Дагестана устроили разборку у еще не открывшейся станции метро «Проспект Славы» в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 21 сентября, на перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы.

Конфликт, в котором участвовали 16 человек, начался со взаимных оскорблений и завершился дракой с применением холодного оружия.

В результате пять участников были госпитализированы.

Согласно источнику, сигнал об инциденте поступил в полицию лишь под утро.