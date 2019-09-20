Россия прекратила производство 12 видов вооружения после Сирии

Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после их неудачных испытаний в ходе операции в Сирии, еще 300 образцов вооружения были модернизированы, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Московский комсомолец".

"По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов и не один, и не десять. Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения", - сообщил Шойгу в интервью газете.

В августе со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось, что в ходе операции в Сирии апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность.