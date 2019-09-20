В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками

В индийском штате Раджастан на свет появились близнецы, у одного из которых страшная аномалия: Мальчик родился абсолютно здоровым, а вот его сестренка — с четырьмя ногами и тремя руками. Об этом пишет Daily Mail.

По словам медиков, причиной подобного явления могло стать то, что в утробе женщина носила тройню, однако два плода на протяжении беременности срослись. Поскольку за все это время жительница Индии не обследовалась у врачей, об аномалии знать не могли.

Теперь врачи намерены отправить девочку в госпиталь Джайпура для удаления лишних конечностей. По их мнению, после этого ребенок сможет жить нормальной жизнью.