Заур Расулзаде 12:00

Армения намерена открыть свое посольство в Израиле. Как объяснил глава МИД Зограб Мнацаканян, «Израиль является важным игроком в регионе Ближнего Востока, его политика непосредственно влияет на формирование и стабильность региона. Создание посольства направлено на государственное участие в многовековом армянском присутствии, правовое обеспечение сохранения культурного и исторического наследия и святых владений Армянской Апостольской церкви». Израильский МИД одобрил стремление армянского руководства: «Это решение отражает значительный прогресс в наших дипломатических отношениях за последний год». В своем официальном заявлении израильское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что открытие посольства станет новой и важной главой в двусторонних отношениях между странами.

Надо сказать, что долгое время Армения не решалась открывать свое посольство в Израиле из-за позиции Ирана. В свое время Мнацаканян даже отметил, что Исламская Республика является «важным жизненным каналом» для его страны, и двух соседей объединяет «очень долгая история» отношений. Он, однако, дипломатично заметил, что для Армении важно, чтобы ее отношения с одной страной не ставили под угрозу отношения с другими. На более тесных связях с Израилем настаивает и бывший заместитель министра обороны Армении и председатель парламентской группы дружбы Армения - Израиль Артак Закарян, проводя аналогию между еврейским государством и своей страной: «Как и мы, Израиль — небольшая страна, окруженная врагами, и мы хотели бы, чтобы наша экономика была такой же сильной, как ваша. Мы настроены расширить наше туристическое взаимодействие на оборонную сферу». Закарян приводит в пример Азербайджан и Грузию, которые «смогли установить тесные отношения с ближневосточной страной в сфере военно-технического сотрудничества». Таким образом, Закарян раскрыл истинные интересы своего правительства. Это, несомненно, - израильское вооружение, надежда заполучить его. В связи с этим сотрудник Института Трумэна Еврейского университета Хен Брам предлагает Израилю «спросить себя, что для него важно». «С одной стороны, Азербайджан является важным союзником Израиля, и мы не должны ставить под угрозу эти отношения. Но Израиль должен быть в состоянии противостоять Азербайджану и сказать: «Мы ваш союзник, но мы хотели бы установить отношения и с Арменией, и вы не должны рассматривать это как шаг, который навредит нашим отношениям», - отмечает израильский эксперт, комментируя намерение Армении газете Haaretz. Но он же напоминает, что Израиль заинтересован в Азербайджане не только с точки зрения экспорта своего оружия, но и выстраивания взаимоотношений с неарабскими странами с подавляющим большинством мусульманского населения.

Другие израильские эксперты также подчеркивают, что в Израиле проживает пусть и немногочисленное, но достаточно влиятельное «азербайджанское лобби». Неспроста многие израильские политические деятели называют Азербайджан местом, где евреи чувствую себя комфортно, где на сегодняшний день проживают свыше 15 тыс. представителей еврейского народа, в Армении же они не живут. Иными словами, в Баку сумели выстроить аккуратную цепочку взаимоотношений и с Ираном, и с Израилем, чего не смогли сделать в Армении, несмотря на наличие достаточно внушительной армянской диаспоры, церкви и т.д. Ну а в том, что Тегеран негативно воспримет попытки Армении выстроить отношения с Израилем, можно не сомневаться. Такой шаг Еревана в Тегеране однозначно воспримут как желание усидеть на двух стульях, как проявление непоследовательной позиции и по вопросу Ирана, и по вопросу Израиля. Так что Армения очень рискует испортить свои жизненно важные связи с Ираном. Комментируя haqqin.az предполагаемое открытие посольства Армении в Израиле, израильский эксперт Юрий Бочаров отметил, что здесь следует учитывать два момента: с одной стороны, Израиль играет важную и очень заметную роль как в регионе, так и в мире, но с другой - он все же находится и в определенной политической и экономической изоляции от многих стран, в основном мусульманского мира. И все это отражается на его имидже, особенно, когда принимаются решения на Генеральной ассамблеи ООН. В этой связи вся внешняя политика Израиля направлена на укрепление его позиции в мире.

«Одной из составляющих, а вернее, одним из показательным моментов этой работы является открытие иностранных представительств и посольств других стран в Израиле. Это стало особенно актуально, когда возник вопрос о международном признании Иерусалима столицей Израиля и переноса туда посольства США. Что же касается открытия посольства Армении в Израиле, то хочу обратить внимание, что Тель-Авив и Ереван установили дипломатические отношения с того времени, как Армения провозгласила независимость в 1991 году. С 2007 года в Ереване размещено представительство Израиля в Армении, а с октября 2010 года Шмуэль Мером является послом Израиля в Армении. В 2012 году Армен Мелконян был назначен послом Армении в Израиле, работая при этом в Каире. Поэтому здесь нет ничего неожиданного, нет никого изменения политического курса. Это лишь очередной шаг в развитии отношений между странами. Как отметил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац: «Эта дипломатическая миссия станет девяностым по счету посольством иностранного государства в Израиле, что, несомненно, свидетельствует об укреплении статуса нашей страны в мире», - считает Бочаров. Если же Баку интересует вопрос, насколько это повлияет на развитие взаимоотношений между Израилем и Азербайджаном, подчеркивает он, то однозначно никаких изменений не произойдет.

«Азербайджан является нашим стратегическим партнером в мусульманском мире, и думаю, что это понимают и признают политики любого уровня как в Иерусалиме, так и в Баку. Но хотел бы подчеркнуть, что Израиль, в принципе, также, как и Азербайджан, проводит многовекторную политику, в первую очередь направленную на решение своих национальных стратегических задач. Естественно, без вреда для отношений с другими странами. Мы не вмешиваемся в политику дружеских нам государств, понимая, что многие из них находятся в сложной геополитической ситуации и им приходится учитывать своих воинствующих соседей. Потому мы даже не поднимаем вопрос об открытии их посольств в нашей стране. Нам важны не внешние публичные проявления дружбы, а действительно настоящие отношения и серьезные экономические связи. Мы постоянно развиваем отношения с Азербайджаном, способствуем распространению традиций и культуры наших народов, лоббируем вопросы сотрудничества и выступаем против любых националистических настроений, направленных на подрыв дружбы наших народов. При этом не стоит забывать, что, хотя многие из нас и являются выходцами из Азербайджана и любят свою малую родину, мы - граждане Израиля, любим и защищаем свою страну. Поэтому было бы странно, если бы мы выступали против желания нашего правительства развивать официальные международные связи. У нас ведь даже мысли не возникает обратиться, к примеру, к еврейской общине Азербайджана с просьбой добиваться закрытия в Баку посольства Ирана - страны, которая выступает за уничтожение Израиля», - заключает Бочаров.