Вслед за Расулом Гулиевым и Эмин Милли потребовал отставки Али Керимли

Живущий в Германии Эмин Милли подверг жесткой критике Фуада Гахраманлы и пытающегося его опекать председателя ПНФА Али Керимли. Об этом он поделился в своем статусе в социальной сети Facebook.

«Смелость Сельджан ханум - вселяющая надежду свет в этой мерзкой истории. Каждый, кто имеет совесть, пока не потерял человечность, должен защищать Сельджан, поддержать ее мать. Преступник (Фуад Гахраманлы), сломавший колено своей дочери и пальцы своей жене, должен быть арестован и понести наказание. Согласно словам Сельджан, Али Керимли посоветовал ее матери не разводиться, задуматься о будущем детей. Для меня это - оправдание преступления, поддержание насилия. Каким может быть будущее у этой девушки с ее отцом, сломавшим ей колено? Али Керимли за такие высказывания должен был извиниться перед всеми и подать в отставку, члены ПНФА наряду с Фуадом Гахраманлы должны были потребовать отставку и Али Керимли», - говорится в статусе Эмина Милли.

Абдуллаев подчеркнул, что лидеры ПНФА не имеют никакого морального права говорить о свободе, правах человека, а также о демократии.

«Любой человек, поддерживающий, защищающий эту омерзительность, является потенциальным преступником и существом с тоталитарным мышлением. Мы должны научиться строить свободу в первую очередь, у нас в семье. Если к власти придут избивающие членов своих семей, то они будут убивать нас на площадях, будут ломать нам колени, пальцы», - говорится в статусе.

Напомним, что на днях дочь заместителя председателя ПНФА Фуада Гахраманлы разоблачила своего отца, показавшего насильственное и жестокое отношение к семье. Не выдержав жесткой критики общества, Фуад Гахраманлы подал в отставку с поста заместителя председателя ПНФА.

Напомним также, что накануне бывший спикер парламента Азербайджана Расул Гулиев призвал лидера ПНФА Али Керимли подать в отставку после скандала со своим заместителем Фуадом Гахраманлы.