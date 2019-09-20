Шойгу о противостоянии России и США

США имеют 170 военных баз по всему миру, но, несмотря на это, Россия может эффективно противостоять Америке, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет "Московский комсомолец".

"Не просто может - Россия уже вполне эффективно противостоит Америке. Противостоит благодаря нашей науке, нашей промышленности, нашим новым разработкам. А кроме этого, мы не пытаемся соперничать с ними на всех фронтах. Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170", - сказал Шойгу в интервью газете.

По его словам, одни только американские затраты на ту же операцию в Афганистане почти равны российскому годовому оборонному бюджету.

"Гигантские деньги тратятся США на частные военные компании, на авианосные группировки. Но вот нужны ли России свои пять-десять авианосных группировок, если мы не собирается ни на кого нападать? Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно дешевле и эффективнее!",– отметил российский министр.