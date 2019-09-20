Авиакомпания отправила 80 рейсов без пассажиров

Национальная авиакомпания Пакистана Pakistan International Airlines (PIA) за два года отправила более 80 рейсов без единого пассажира на борту. Об этом сообщает Geo News TV.

В полученном издании отчете сообщается, что 46 рейсов были регулярными, еще 36 были организованы специально для перевозок паломников для участия в хадже, однако ими никто не воспользовался. В итоге перевозчик понес убытки на 180 миллионов пакистанских рупий (более миллиона долларов), однако никакого расследования власти решили не начинать.

Представители PIA никак не прокомментировали случившееся.