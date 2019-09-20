Стрельба в США: много раненых

Шесть человек пострадали в результате перестрелки в центре американского города Индианаполис (штат Индиана) вечером в субботу. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию города.

По данным телеканала, стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая подростков. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком, ведутся его поиски.