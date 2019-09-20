Саудовский министр: «Мы будем считать это актом войны…»

Ранее аль-Джубейр заявил в интервью телеканалу Sky News, что королевство сделает все, чтобы защитить себя от Ирана, отметив при этом, что военный сценарий является «последним вариантом».

Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как «акт войны», передает CNN.

«Мы считаем, что Иран несет ответственность за это, поскольку ракеты и беспилотники, ударившие по Саудовской Аравии…, были сделаны в Иране и доставлены Ираном», - заявил госминистр в интервью американскому телеканалу.

«Но в случае, если атака произведена с вашей (Ирана – ред.) территории, мы попадаем в другую категорию… Это будет расценено как акт войны», - добавил аль-Джубейр.

Кроме того, он уточнил, что при этом «никто не хочет войны» и все, по его утверждению, хотят разрешить эту ситуацию мирным путем.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.