ЧМ в Баку: Азербайджан выступил в финале, Япония и Россия взяли золото обновлено 16:16
Сборная Азербайджана заняла 7-е место, опередив Китай.
Золото завоевали россиянки. У Японии серебро, у Италии - бронза.
Таким образом, чемпионат мира в Баку завершился. Азербайджанские гимнастки выполнили поставленную перед ними задачу, завоевав две лицензии на Олимпиаду. Помимо группы, в Токио поедет Зохра Агамирова.
* * * 15:38
Команда Азербайджана выполнила в финале упражнение с двумя парами булав и тремя обручами и заработала 26,450 балла.
Пока мы занимаем 2-е место, но шесть групп еще не выступили.
* * * 15:23
В финале с пятью мячами победила сборная Японии, набравшая 29,550 балла. 2-е место у Болгарии, 3-е – у России.
Отметим, что впервые на нынешнем чемпионате мира золото уезжает не в Россию. Россиянки на данный момент завоевали семь золотых медалей из восьми возможных.
* * * 14:41
Сегодня, в последний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, разыгрываются два комплекта медалей в отдельных финалах для групповых команд.
Сборная Азербайджана выступит во втором и самом последнем финале - с двумя парами булав и тремя обручами, который стартует в 15:15.
Напомним, что вчера наша команда заняла 8-е место в многоборье и завоевала олимпийскую лицензию в Токио-2020.