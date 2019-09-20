Сборная Азербайджана заняла 7-е место, опередив Китай.

Золото завоевали россиянки. У Японии серебро, у Италии - бронза.

Таким образом, чемпионат мира в Баку завершился. Азербайджанские гимнастки выполнили поставленную перед ними задачу, завоевав две лицензии на Олимпиаду. Помимо группы, в Токио поедет Зохра Агамирова.

* * * 15:38

Команда Азербайджана выполнила в финале упражнение с двумя парами булав и тремя обручами и заработала 26,450 балла.

Пока мы занимаем 2-е место, но шесть групп еще не выступили.

* * * 15:23

В финале с пятью мячами победила сборная Японии, набравшая 29,550 балла. 2-е место у Болгарии, 3-е – у России.

Отметим, что впервые на нынешнем чемпионате мира золото уезжает не в Россию. Россиянки на данный момент завоевали семь золотых медалей из восьми возможных.

* * * 14:41

Сегодня, в последний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, разыгрываются два комплекта медалей в отдельных финалах для групповых команд.