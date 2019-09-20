Иран показал баллистическую ракету с новой боеголовкой

Баллистическая ракета с новой боеголовкой была продемонстрирована в ходе военного парада, приуроченного к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988).

Как сообщает агентство, в ходе парада в Тегеране иранские военные также показали ЗРК собственного производства "Бавар-373", систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15", 18 баллистических ракет собственного производства и другие вооружения.

Тегеран после достижения соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году несколько раз проводил испытания баллистических ракет как в 2016-м, так и в 2017 годах, а в конце сентября 2017 года во время военного парада представил новую баллистическую ракету под названием "Хорремшахр" с дальностью полета 2 тысячи километров.