Инара Рафикгызы, судебный репортер haqqin.az 17:00

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 47-летнего гражданина Туркменистана Вахида Абдуллаева, обвиняемого в попытке убийства собственной жены. Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло 4 сентября 2018 года возле станции метро «Насими». Вахид Абдуллаев на платформе станции нанес 47-летней Эльнаре Гулиевой ножевые ранения, после чего попытался сбежать с места происшествия. Однако сотрудники полиции задержали преступника.

Следствие установило, что В.Абдуллаев жил с Э.Гулиевой в гражданском браке с 1998 года. В 2014 году они разошлись. Вахид пытался помириться с Эльнарой и постоянно звонил ей. Он говорил женщине, что в случае ее отказа снова с ним сойтись, он убьет ее. Когда он в очередной раз позвонил Эльнаре, она сказала Вахиду, что он ничего ей не сможет сделать и отключила телефон. После этого Вахид Абдуллаев и решил отомстить бывшей сожительнице. В.Абдуллаев взял дома нож и отправился на станцию метро «Насими», так как предположил, что Эльнара отправится к сестре Шаиле, которая работала там. Вахид Абдуллаев стал на платформе ждать, когда там появится Эльнара Гулиева. После того, как она приехала Вахид Абдуллаев подошел к ней и потребовал выйти на улицу. Услышав отказ, Абдуллаев стал наносить женщине удары ножом. Лишь вмешательство пассажиров и сотрудников полиции помешало ему расправиться с Эльнарой Гулиевой. Раненую женщину быстро доставили в больницу и врачам удалось ее спасти. Обвиняемый Вахид Абдуллаев не признал себя виновным. Он сказал, что родился в Уджарском районе, а с 1978 по 2004 годы жил в Туркменистане. Он сказал, что с Эльнарой его познакомила ее сестра Шаиля. «В 1998 году я приехал за Эльнарой в Азербайджан, забрал ее и увез в Туркменистан. Пять лет мы прожили там. У нас родился сын. А потом Эльнару депортировали из Туркменистана. Она вместе с нашим сыном вернулась к своим родителям в Ленкорань», - сказал обвиняемый.

Оставшись в Туркменистане, Вахид Абдуллаев дважды попадал за решетку: за расхищение государственной собственности и за избиение человека. После отбытия наказания он вернулся к семье в Азербайджан. Жить они стали на съемных квартирах. Семья испытывала материальные трудности, но работавший рабочим Вахид Абдуллаев не разрешал Эльнаре работать. «Я очень ревнивый по природе человек. Мы стали часто ссориться с Эльнарой – все ее пять сестер вмешивались в наши семейные дела. Наша семья распалась из-за ее сестер. Я работал в Баку и посылал в район деньги. А потом от сына, который из-за учебы в лицее жил у тети в городе, узнал, что Эльнара тоже приехала к своей сестре Шаиле, которая жила в Баку. Я отправился туда, но меня прогнали оттуда. Я снял квартиру неподалеку и стал следить за женой. Потом мы с Эльнарой взяли в аренду маленькую кутабную, но через три месяца вернули объект, так как денег платить за аренду не было. Я договорился с Эльнарой, что буду давать ей каждый день 20 манатов. Она жила у сестры, работы у меня было мало, и я не мог платить ей по 20 манатов в день. Эльнара стала уклоняться от встреч со мной. В последнее время она работала поваром в мебельном цеху. Оттуда она приходила на станцию «Насими» к сестре, и они вместе шли домой. Я звонил Эльнаре, просил встретиться со мной наедине. Она отказывалась», - сказал обвиняемый. По его словам, он как-то снова позвонил Эльнаре и попросил ее вернуться к нему, однако в ответ услышал оскорбления. «Я в гневе разбил телефон. И тогда же решил ей отомстить. Я собрал свои вещи, сдал съемную квартиру, взял нож и отправился искать Эльнару. Я два дня ждал, когда она появится на станции «Насими», спал я на улице, на скамейке. Наконец выследил ее. Я подошел к ней сзади и попросил выйти на улицу. Она грубо послала меня и тогда я стал наносить ей удары ножом. Я продолжил ее бить и после того, как она упала», - сказал обвиняемый. Вахид Абдуллаев сказал, что убивать Эльнару не хотел, просто решил напугать.