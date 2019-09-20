Азербайджанский вольник Шариф Шарифов (97 кг) уступил в финале чемпионата мира живой легенде мировой вольной борьбы Абдулрашиду Садулаеву по прозвищу «Русский танк».

Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу россиянина.

Действующий чемпион Европы Шариф Шарифов выигрывал чемпионат мира в 2011 году. На следующий год он завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне. Спустя четыре года в Рио Шариф взял бронзу.

Сборная Азербайджана завершает нынешний чемпионат мира с шестью медалями и лишь двумя олимпийскими лицензиями из 18-ти возможных, которые в активе Марии Стадник (50 кг) и Шарифа Шарифова (97 кг).

Вольники взяли два серебра, у женщин золото и бронза, у борцов греко-римского стиля серебро и бронза.

* * * 17:13

Азербайджанский борец Джабраил Гасанов (79 кг) стал серебряным призером чемпионата мира в Нур-Султане.