Джабраил Гасанов и Шариф Шарифов проиграли в финале ЧМ по борьбе обновлено 18:30
Азербайджанский вольник Шариф Шарифов (97 кг) уступил в финале чемпионата мира живой легенде мировой вольной борьбы Абдулрашиду Садулаеву по прозвищу «Русский танк».
Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу россиянина.
Действующий чемпион Европы Шариф Шарифов выигрывал чемпионат мира в 2011 году. На следующий год он завоевал золото на Олимпиаде в Лондоне. Спустя четыре года в Рио Шариф взял бронзу.
Сборная Азербайджана завершает нынешний чемпионат мира с шестью медалями и лишь двумя олимпийскими лицензиями из 18-ти возможных, которые в активе Марии Стадник (50 кг) и Шарифа Шарифова (97 кг).
Вольники взяли два серебра, у женщин золото и бронза, у борцов греко-римского стиля серебро и бронза.
* * * 17:13
Азербайджанский борец Джабраил Гасанов (79 кг) стал серебряным призером чемпионата мира в Нур-Султане.
В финале он боролся с американцем Кайл Дугласом Дейком, которому уступил в схватке за золото на прошлом чемпионате мира. Увы, и на этот раз Гасанов проиграл – 2:4.
Отметим, что Джабраил Гасанов – действующий чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады-2016 в Рио.
Чуть позже нас ждет финал в весе до 97 кг. Олимпийский чемпион-2012 Шариф Шарифов будет бороться со знаменитым россиянином Абдулрашидом Садулаевым.