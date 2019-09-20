Постояльцам отеля в Турции разрешили бить посуду и ломать телевизоры

В Турции постояльцам одного из отелей Аланьи предложили необычную услугу. Об этом сообщает ATOP.

Как отмечается, туристы имеют возможность провести время в «комнате снятия стресса».

Уточняется, что в такой комнате постояльцам разрешается бить посуду, ломать компьютер, телевизор и другие предметы.

Согласно изданию, туристы переодеваются в специальную защитную одежду, после чего могут приступать к погрому.

Как подчеркивается, данный способ снятия стресса, скорее всего, был придуман польским писателем-фантастом Станиславом Лемом.

По словам владельцев отеля, услугами такой комнаты чаще всего пользуются мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, которые заняты в сфере бизнеса и IT-технологий.

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