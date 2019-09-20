Теймур Раджабов выбил Шахрияра Мамедъярова из Кубка мира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов вышел в четвертьфинал Кубка мира в Ханты-Мансийске.

В 1/8 финала он победил соотечественника Шахрияра Мамедъярова. Классические партии, как и два поединка с контролем времени по 25 минут, завершились вничью. А в партиях с контролем времени по 10 минут Раджабов все же вырвал победу во втором поединке.

В четвертьфинале Теймур встретится с победителем пары Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Джеффри Шонг (США).

Напомним, что финалисты Кубка мира получат право сыграть в Турнире претендентов-2020.