Жители Локбатана пришли в haqqin.az: «Как нам жить?» фото
Жители 2-го жилого массива в поселке Локбатан в Гарадагском районе уже устали жить в условиях полного бездорожья. Об этом в своем обращении в редакцию haqqin.az написали жители 6-го проезда. По словам жителей этого жилого массива, они уже 15 лет ждут, когда здесь появятся заасфальтированные дороги.
Как и в других местах стихийной застройки многие дома на этой территории не имеют никаких документов. Первые дома здесь построили 20-25 лет назад вынужденные переселенцы, затем количество купивших здесь участок и построивших дом значительно увеличилось.
Жалобщики говорят, что, когда они покупали здесь землю им обещали, что в этот жилой массив будут построены дороги.
«К нам невозможно попасть не только в дождь или в снег, и в середине лета сюда практически не проехать. А осенью грязь бывает уже выше колена, образуются целые озера и болота. Ингода даже резиновые сапоги не спасают, мы просто на просто тонем в грязи», - говорят жалобщики.
Из-за отсутствия дорог в этот жилой массив не ездят автобусы, жители вынуждены преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до общественного транспорта. Люди говорят, что в дождливую погоду от дома до автобусной остановки вынуждены добираться на такси.
«Вы только представьте себе, что гости, приезжающие к нам из горных деревень, поражаются состоянием наших дорог. Даже в высокогорных селах таких дорог нет. Да, иногда до остановки едем на такси, а иногда – это такси застревает, и мы вынуждены вытаскивать машину из грязи. Так разве жить можно? Машины скорой помощи не могут приезжать сюда по вызову – останавливаются на полпути, и врачи добираются пешком», - говорят жители массива.
Жалобщики направили в редакцию фото, из которых становится понятно, что дороги в этом жилом массиве действительно находятся в ужасном состоянии. Жители массива пытаются проложить по этим дорогам доски, чтобы хоть как-то здесь ходить.
Сотрудница муниципалитета Локбатана, отказавшаяся назваться, порекомендовала жителям массива еще чуть-чуть потерпеть. По ее словам, муниципалитет чинит дороги в силу своих возможностей, проводит работы по благоустройству и очередь скоро дойдет до этого массива.
«Поселок очень большой и поэтому работы по благоустройству ведутся поэтапно. Здесь есть незаконные постройки, много вынужденных переселенцев. И мы ответим на все обращения местных жителей», - говорит сотрудница муниципалитета.
В ИВ Гарадагского района ограничились лишь тем, что сказали о поэтапном характере работ по благоустройству в районе.