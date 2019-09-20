Жители 2-го жилого массива в поселке Локбатан в Гарадагском районе уже устали жить в условиях полного бездорожья. Об этом в своем обращении в редакцию haqqin.az написали жители 6-го проезда. По словам жителей этого жилого массива, они уже 15 лет ждут, когда здесь появятся заасфальтированные дороги.

Как и в других местах стихийной застройки многие дома на этой территории не имеют никаких документов. Первые дома здесь построили 20-25 лет назад вынужденные переселенцы, затем количество купивших здесь участок и построивших дом значительно увеличилось.

Жалобщики говорят, что, когда они покупали здесь землю им обещали, что в этот жилой массив будут построены дороги.

«К нам невозможно попасть не только в дождь или в снег, и в середине лета сюда практически не проехать. А осенью грязь бывает уже выше колена, образуются целые озера и болота. Ингода даже резиновые сапоги не спасают, мы просто на просто тонем в грязи», - говорят жалобщики.

Из-за отсутствия дорог в этот жилой массив не ездят автобусы, жители вынуждены преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до общественного транспорта. Люди говорят, что в дождливую погоду от дома до автобусной остановки вынуждены добираться на такси.

«Вы только представьте себе, что гости, приезжающие к нам из горных деревень, поражаются состоянием наших дорог. Даже в высокогорных селах таких дорог нет. Да, иногда до остановки едем на такси, а иногда – это такси застревает, и мы вынуждены вытаскивать машину из грязи. Так разве жить можно? Машины скорой помощи не могут приезжать сюда по вызову – останавливаются на полпути, и врачи добираются пешком», - говорят жители массива.