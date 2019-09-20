Трамп призвал Европу не жалеть денег на Украину

Германия, Франция и другие страны Европейского союза должны выделять больше денег Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

По его словам, Украина сейчас имеет много проблем. «Почему мы тратим деньги, а страны ЕС —нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад», — сказал Трамп.

В июне Сенат США разрешил Пентагону выделить 300 миллионов долларов на украинскую оборону. Сообщалось, что на эту сумму Киев, в частности, получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Помимо средств, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Украина получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет общая сумма выделенных Соединенными Штатами денег только на развитие украинской армии составила более 1,5 миллиарда долларов.