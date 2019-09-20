Меган Маркл раскритиковали за платье стоимостью $11 тысяч

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл прилетели в Рим на свадьбу близкой подруги Меган, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тысяч.

Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Уточняется, что герцогиня была одета в длинное черное прозрачное платье с «искрами» и рукавами от Дома Valentino.

По мнению британских СМИ, супруга принца Гарри снова нарушила протокол, по которому королевским особам нельзя носить прозрачные платья.

Стилисты же отметили, что Маркл поступила не по этикету, выбрав для свадьбы черное платье.