В Китае начали взрывать мечети Британские СМИ
Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты, сообщает британское издание Independent.
По данным издания, разрушению подверглись постройки в провинциях Хэньань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе. В частности, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют «маленькой Меккой Китая». Там проживает самая многочисленная мусульманская народность Китая — хуэй. Кроме того, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань, а по всей стране запретили использование арабской письменности.