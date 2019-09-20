Названы продлевающие жизнь продукты

Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Как отмечается, исследователи изучили рацион долгожителей и обнаружили закономерность между продолжительностью жизни и употреблением полезных продуктов.

По словам диетолога Марият Мухиной, речь идет о продуктах, которые содержат антиоксиданты.

Уточняется, что лидером по числу антиоксидантов являются такие продукты, как зеленый чай, финики, облепиха, а также черника, помидоры и кисломолочная продукция.

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