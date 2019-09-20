В Армении помощник губернатора до полусмерти избил подполковника

Помощник губернатора Вайоцдзорской области Армении Арутюн Григорян арестован за избиение офицера. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян, передает «Спутник-Армения».

Несколько дней назад Григорян, помощник губернатора Вайоцдзорской области Трдата Саркисяна, нанес тяжкие телесные повреждения подполковнику вооруженных сил Ара Мхитаряну.

Ранее министр обороны Давид Тоноян отметил, что состояние здоровья Мхитаряна больших надежд не внушает.

Инцидент с участием военных и сотрудников областной администрации произошел в городе Ехегнадзор в ночь на 18 сентября. В сообщениях СМИ отмечается, что главным действующим лицом в драке стал Григорян.

Сейчас следствие проверяет на причастность к инциденту губернатора Трдата Саркисяна. Тот, в свою очередь, свою присутствие на месте происшествия отрицает. По словам губернатора, его на месте драки не было, о чем свидетельствует запись на камерах наблюдения.