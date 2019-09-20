Две боевые машины ВДВ России разбились при десантировании

Минобороны России сообщило, что при десантировании в Оренбургской области две боевые машины ВДВ получили повреждения, передает РИА Новости.

Уточняется, что экипажа в машинах не было.

«Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что повреждения были получены при столкновении с землей.

По данным Минобороны РФ, пострадавших нет.