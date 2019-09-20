Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) заявил о завершении консультаций по статье IV с Азербайджаном. Итоги консультаций и прогнозы по дальнейшему развитию экономики страны опубликованы на сайте фонда. Специалисты МВФ считают, что Азербайджану предстоит решить сложную задачу. А именно- трансформировать экономику так, чтобы движущей силой роста и создания рабочих мест стал динамичный частный сектор.

Уже заложена хорошая основа для развития экономики. В частности, увеличился профицит бюджета и внешний профицит, снизилась инфляция, а банковский сектор, хотя все еще остается хрупким, стабилизировался. За счет роста газового экспорта оживился и углеводородный сектор, что способствовало росту экономики страны в первой половине 2019 года на 2,5%. А недавно принятая программа урегулирования проблемных кредитов, а также повышение зарплаты и пенсий привели к росту потребительского спроса. В результате, по прогнозам фонда, экономический рост в стране достигнет в текущем году 2,7%.

Действительно, правительство Азербайджана приняло меры для преодоления последствий негативного влияния на экономику падения цен на нефть, банковского кризиса и регионального спада, которые ранее привели к сокращению доходов бюджета страны. Власти ужесточили контроль над госрасходами, скорректировали обменный курс, закрыли нежизнеспособные банки и предприняли шаги по улучшению деловой среды. Благодаря таким решительным мерам и укреплению цен на нефть страна начала выходить из тупика. Но что ждет нашу экономику в будущем?

В среднесрочной перспективе рост прогнозируется на уровне 2,5% в 2004 году. Темпы роста нефтяного ВВП стабилизируются на уровне около 1%, а ненефтяного сектора превысят 3%. Так, по оценкам МВФ, темпы роста ВВП страны в 2020 году составят 2,1%, в 2021 году - 2,1%, в 2022 году – 2,2%, в 2023 году – 2,3%, в 2024 году – 2,5%. При этом номинальный ВВП в этом году составит 47,2 млрд. долларов, в следующем году он возрастет на 1 млрд. – до 48,2 млрд. долларов, а в 2024 году составит уже 57,6 млрд. долларов. И все это на фоне среднегодовой инфляции 3,2% - 3,5%. А вот профицит счета текущих операций платежного баланса постепенно будет падать с 10% до 7,7%. Более медленными темпами будут падать также прямые иностранные инвестиции - с 5% ВВП в этом году до 4,3% в 2024году.

Правда, прогнозы МВФ и правительства Азербайджана не совсем совпадают, как это бывало и ранее. Особенно четко это видно на примере Государственного нефтяного фонда. Так, по прогнозам правительства, к 2023 году активы Нефтяного фонда могут увеличиться до 50,8 млрд. долларов при сохранении средней цены на нефть на уровне 60 долларов за баррель. МВФ же прогнозирует этот показатель на уровне 44 млрд. долларов, но при более низкой средней цене на нефть. В целом же мнение сторон совпадает по общей тенденции развития, поэтому к особым разногласиям это не приводит.

И фонд рекомендует диверсифицировать источники экономического роста и госдоходов, создать жизнеспособный и конкурентоспособный частный сектор, повысить устойчивость к потрясениям и создать рабочие места для молодежи. И важную роль в создании стимулов для таких преобразований должна играть экономическая политика правительства, в частности, ее фискальная политика. Необходимо повысить эффективность госрасходов, улучшить адресность трансфертов и субсидий для тех, кто больше всего в них нуждается, а также реструктуризировать госпредприятия для их самодостаточности. Повышение эффективности налоговой политики и администрирования также должно оставаться одной из приоритетных задач. А для проведения бюджетно-финансовой политики и укрепления дисциплины нужно хорошо продуманное налогово-бюджетное правило, наряду с более эффективным управлением госфинансами и большей финансовой прозрачностью.

Настала пора и для запланированного Центробанком перехода к инфляционному таргетированию. Повышение гибкости обменного курса при таком режиме позволило бы экономике поглощать внешние потрясения, не теряя при этом конкурентоспособности. Это также способствовало бы более эффективному управлению валютными рисками и предотвращению угрозы уязвимости в будущем.