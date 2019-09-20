В морских водах вокруг необитаемого острова водится много рыбы, есть морские животные. На острове много деревьев, что дает возможность ежегодно осенью и весной отдыхать на вековечном маршруте мигрирующим стаям птиц. Предлагающие остров на продажу отмечают, что здесь можно создать нечто уникальное — например, виллу или резиденцию выходного дня.

Он расположен в Балтийском море, на территории Эстонии. Интересно, что остров, как сообщает портал Private Islands Online, частично развит. Здесь в самой высокой его части есть некие руины, возможно, остатки какой-то фермы, размером в 400 квадратных метров.

В мире не так просто найти такое приватное и оторванное от цивилизации место, подчеркивается в объявлении.

Цена, заявленная продавцами - 999 тысяч долларов (891 тысяча евро).

Это не самый дорогой остров в мировом регистре продаж и аренды островов. Скажем, на холодной американской Аляске предлагается недвижимость в море за 550 тысяч долларов, а в комфортном центральноамериканском Белизе — за 4 миллиона 950 тысяч «зеленых». А вот на Карибских Багамах островок для себя любимого тянет уже на 7 миллионов долларов США.

Кто знает, возможно, кого-то привлечет неброская экзотика Балтики.

Эстонские острова — это малонаселенный архипелаг из более чем 1500 островов на северо-востоке Балтийского моря. Самые известные и наиболее крупные Сааремаа, Хийумаа и Муху. Сааремаа — самый востребованный туристический пункт из всего архипелага. Сюда ежегодно стремятся тысячи путешественников из стран Балтии, соседней Финляндии. Здесь живут примерно 30 тысяч человек. На остров можно добраться по воде — в сезон сюда ходят небольшие паромы.

Остров славится своим пивом, кратером от метеорита, руинами древнего орденского замка, замком епископа в городе Курессааре и другими достопримечательностями. Здесь проходят уличный и оперный фестивали. А еще весной и летом на полях Сааремаа расцветают 36 сортов орхидей — незабываемое зрелище!

Остров Муху зазывает туристов в «Страну фей», на прогулки верхом на лошадях или в коляске, а зимой еще и на санях. Летом в проливе между Моонзундским архипелагом и материковой Эстонией (по-эстонски Муху-Вяйн) многие десятилетия проходит парусная регата.

Возможно, тот, кто купит остров Хыралайд, придумает нечто притягательное, и тогда сюда потянутся туристы из других стран. Или богатый владелец сохранит свою приватность, и на причале у острова будет табличка «Швартоваться запрещено! Частная собственность». Такое я видел не раз по пути в Стокгольм, где немало островов в частном владении.