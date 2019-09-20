Разумеется, американские и японские автоторговцы своей выгоды тоже не упустят, и дешевизна их продукции вызвана вовсе не стремлением насытить и разнообразить рынок СНГ. Новейшие модели продаются и в Азербайджане, и в Грузии, и в других странах СНГ в фирменных специализированных салонах, а на массовый рынок попадают реставрированные, зачастую кое-как, чисто косметически, б/у машины, на своей «родине» стоящие буквально копейки.

Закупать целыми партиями машины в Грузии автодилерам выгодно, потому что туда они попадают из США по особому безналоговому режиму, за счет чего стоят аж на 35–40% меньше, чем те же марки, естественно, б/у в Польше, Германии и Прибалтике.

В последние годы львиную долю азербайджанского авторынка составляют подержанные автомобили из Грузии. По сравнению с другой автопродукцией их цена заметно ниже средней, однако привлеченных таким преимуществом покупателей ждет в дальнейшем немало неприятных неожиданностей.

Прежде всего это авто, побывавшие в ДТП и так называемые «утопленники». На азербайджанском рынке понятие «утопленник» с некоторых пор так же хорошо знают, как и «битое», то есть основательно пострадавшее в аварии авто. Слава Аллаху, масштабные стихийные бедствия нас обходят, а вот американцы и японцы, основные производители и продавцы всякой движущейся продукции, таким явлениям, как ураганы, торнадо, наводнения, цунами подвергаются довольно часто. Сталкиваются с этим даже в Европе. Так вот «утопленники» – это машины, которые побывали под водой, либо в воде (в результате наводнения или проливных дождей) достаточно долго. То есть что-то в них вообще вышло из строя, что-то заметно потеряло изначальное качество.

На прибывшие из США в грузинский черноморский порт Поти такие автомобили, уже заказанные азербайджанскими дилерами, оформляется транзит на азербайджано-грузинской границе, потом в Баку растамаживаются или ездят по нашим городам с грузинскими номерами. В основном их пригоняют по схеме «на год». К примеру, человек привез универсал Opel Astra 2003 года с грузинскими номерами. Машина с виду в хорошем состоянии, и покупатель надеется, что через год он продаст ее на запчасти и вернет себе деньги за ее стоимость.

Между тем, согласно американским законам, автомобили, побывавшие в зоне затопления, должны иметь отметку «flood» (наводнение) в сопроводительных документах, чтобы предостеречь потенциальных покупателей о возможно имеющихся скрытых дефектах. Но наших дилеров это нисколько не заботит, они ими интересуются исключительно из-за низкой цены.

В Азербайджане «машины-утопленники» еще раз слегка подкрашивают-подкручивают и предлагают ничего не подозревающим клиентам с солидной наценкой. Разумеется, никаких «flood» и других предостерегающих отметок на иномарках уже нет. Основательно поврежденные транспортные средства отправляют на запчасти, но немалая часть из грузинского транзита попадает на наш на вторичный рынок под видом «новых» авто.

Тем не менее, как заявил haqqin.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщения о значительном росте количества на азербайджанском рынке дефектных американских машин, а на наших дорогах автомобилей с грузинскими номерами не соответствуют действительности. Грузины, как жители соседней страны, имеют полное право приезжать сюда и водить три месяца свои машины со своими госзнаками. То же можно сказать об автомобилях с российскими, украинскими, турецкими номерами.

Что же касается технического состояния завозимых в страну машин, то, как отмечает полковник В.Асадов, этим вопросом занимаются другие органы.

«В стране 1,4 млн транспортных средств, из которых 72% сосредоточены в Баку, и, конечно же, среди них могут быть и «утопленники», и битые машины. Нашей структуре все проконтролировать просто невозможно. Думаю, однако, что соответствующие органы на границе пропускают транспортные средства в страну только после тщательной проверки. Хочу еще особо отметить, что автомобили с иностранными номерами штрафуются наравне с машинами с местными госзнаками, в этом плане здесь никому поблажек не делается», - утверждает представитель дорожной полиции.