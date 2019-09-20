По их данным, у Saudi Aramco нет технической возможности быстро устранить все разрушения. Компания лихорадочно ведет переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, в том числе американкой General Electric, и готова потратить на восстановление своей инфраструктуры сотни миллионов долларов, купив запчасти и оплатив работы по повышенной цене.

Саудовской Аравии не удастся быстро восстановить полноценную работу своих нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в результате атаки дронов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Однако, несмотря на это, часть необходимого оборудования Saudi Aramco сможет получить только через несколько месяцев, утверждают источники. Часть запчастей саудовской стороне пока так и не удалось найти.

Между тем власти Саудовской Аравии ранее пытались убедить основных покупателей нефти, что поставки в полном объеме удастся восстановить в ближайший месяц, а к концу ноября добыча выйдет на максимальный уровень. Однако теперь восстановление работы объектов Saudi Aramco может занять несколько месяцев, утверждают собеседники издания.

В понедельник, 23 сентября, цены на нефть снова начали расти на фоне сомнений в том, что Саудовской Аравии удастся решить проблемы с восстановлением потерянной добычи нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре вырастала на 1,6 процента, до 65,31 доллара, стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в ноябре увеличивалась на 1,8 процента, до 59,15 доллара.

Два крупнейших предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками 14 сентября. В результате Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире и одним из крупнейших ее производителей, сократила добычу нефти вдвое, что привело к росту цен на сырье.